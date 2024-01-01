В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека

Накануне вечером, 31 декабря около 18 часов 20 минут на 15 километре трассы «СПб - Матокса» 30-летний водитель, управляя автомобилем «Рено-Меган» и двигаясь от поселка Токсово в сторону поселка Кузьмоловский, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота - Секвойя» под управлением 30-летнего жителя города Мурманска.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Рено-Меган» и его 28-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. 8-летнюю девочку - пассажирку автомобиля «Тойота – Секвойя», в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.