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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека

В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «СПб - Матокса»

Накануне вечером, 31 декабря около 18 часов 20 минут на 15 километре трассы «СПб - Матокса» 30-летний водитель, управляя автомобилем «Рено-Меган» и двигаясь от поселка Токсово в сторону поселка Кузьмоловский, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота - Секвойя» под управлением 30-летнего жителя города Мурманска.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Рено-Меган» и его 28-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. 8-летнюю девочку - пассажирку автомобиля «Тойота – Секвойя», в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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