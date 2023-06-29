В Ленобласти иномарка съехал в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб

Сегодня ночью около 00 часов 30 минут на 75 км дороги «Кемполово - Шапки» в населенном пункте Вырица, Гатчинского района Ленинградской области 51-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген" и двигаясь от улицы Кочкарная в стороны деревни Мины и выполнял обгон впереди идущего автомобиля, не справился с управлением. В результате "Фольксваген" съехал в кювет с последующим наездом на дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Известно, что ранее он был лишен прав по ст.12.26 КоАП РФ.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.