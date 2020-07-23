В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель

По предварительным данным пресс-службы ГИБДД, сегодня утром около 05:25 на 5 километре дороги «Мяглово − Островки» водитель, женщина на вид 35-40 лет, управляя автомашиной «Пежо 308», на левом закруглении дороги не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего врезалась в дерево.

В результате ДТП женщина водитель скончалась на месте происшествия, один из пассажиров, 30-летний мужчина, получил тяжёлые травмы, второй пассажир, женщина 1996 года рождения − травмы средней степени тяжести.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП и личности участников.