В Лисино-Корпус иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибла женщина-водитель и двое пассажиров пострадали

Сегодня ночью около 02 часов 40 минут на 2 километре дороги «Лисино-Корпус - Радофинниково», в Тосненсокм районе Ленинградской области 29-летняя автоледи, управляя автомобилем «Лифан Икс-50», двигаясь от поселка Радофинниково в сторону поселка Лисино-Корпус, не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Двое пассажиров, 37-летняя женщина и 23-летний мужчина, в состоянии средней тяжести госпитализированы.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего.