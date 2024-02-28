В Приморском районе женщина подожгла входную дверь соседа

Накануне вечером, 27 февраля 2024 года около 17 часов 25 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от 39-летнего местного жителя, проживающего в доме 13 по Туристской улице о том, что соседка подожгла входную дверь его квартиры.

Около 19 часов 30 минут полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению в своей квартире задержали неработающую 42-летнюю соседку заявителя.

Установлено что между соседями существует давний конфликт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.