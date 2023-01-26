В Петербурге мужчина поджог входную дверь бывшей жены

Вчера ночью около 02 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась женщина, 1978 года рождения, с заявлением, что около 00 часов её бывший муж поджог входную дверь её квартиры в доме 110 по набережной реки Мойки.

Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержан 51-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).