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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры

В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры в многоэтажке в Ленобласти

Сегодня ночью, 07 декабря 2023 года около 01 часов 10 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация от 40-летней жительницы города Тосно, проживающей в доме 14 по улице Боярова о том, что неизвестные стучались в дверь ее квартиры, после чего подожгли ее.
Прибывший на место происшествия наряд полиции по подозрению в причастности к данному преступлению задержал 31-летнего и 20-летнего мужчину.
Материальный ущерб составил 20 000 рублей.
Подозреваемых доставили в отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район поджог
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