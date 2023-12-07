В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры

Сегодня ночью, 07 декабря 2023 года около 01 часов 10 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация от 40-летней жительницы города Тосно, проживающей в доме 14 по улице Боярова о том, что неизвестные стучались в дверь ее квартиры, после чего подожгли ее.

Прибывший на место происшествия наряд полиции по подозрению в причастности к данному преступлению задержал 31-летнего и 20-летнего мужчину.

Материальный ущерб составил 20 000 рублей.

Подозреваемых доставили в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).