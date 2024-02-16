Полицейские поймали злоумышленников, обманувших пенсионерку в Московском районе

24 января 2024 года около 13 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающей в доме 73 по Витебскому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и возле своей квартиры передала неизвестному 100 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в причастности к этому преступлению 13 февраля около 23 часов 30 минут на Арсенальной улице в поселке Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти задержали 24-летнего местного жителя, а 14 февраля около 20 часов 10 минут возле дома 20 по улице Большая Монетная - второго, 20-летнего, подозреваемого.

Обоих поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.