ента новостей

13:39
В храме Смоленской иконы Божией Матери прошло праздничное богослужение в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской
13:27
Во Фрунзенском районе задержали очередных поджигателей покрышек
13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
13:10
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
13:03
В Ленобласти в ДТП на трассе «Гатчина-Ополье» погиб водитель иномарки
12:55
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве
12:46
В Мурино неизвестный выстрелили из пневматили по автомобилю
12:41
Во Фрунзенском районе конфликт соседей завершился стрельбой из газового пистолета
12:33
В Петербурге задержали стрелявшего в водителя автобуса
12:28
В Колпино избили 16-летнего школьника
12:23
Пенсионерка с улицы Софьи Ковалевской отдала мошенникам 7 млн рублей
12:19
В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам 4,4 млн рублей
11:50
Более 120 человек погибли в результате бушующих лесных пожаров в Чили
11:11
Уроки «цифровой гигиены» могут войти в школьную программу
11:05
В Невском районе накрыли нарколабораторию по производству мефедрона
09:00
Городу нужно 90 тыс. работников
08:26
Продажи автомобилей выросли
01:23
Форвард «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков забросил две шайбы в победном для петербургского клуба матче с новокузнецким «Металлургом»
15:12
Масштабная выставка «За Ленинград!» в Историческом парке «Россия – Моя история»
15:10
В Приморском районе задержали хулигана, брызнувшего из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»
14:05
Премьера спектакля "Дядя Фёдор, пёс и кот" в ТЮЗе
13:49
Выставка «Кино - Петербург»
13:47
В Гатчине задержан местный житель, отправивший оппонента в больницу одним ударом
13:34
В Петербурге вручили госнаграды отличившимся в ходе СВО росгвардейцам
13:33
Во Фрунзенском районе задержали мигранта с 30 свертками «синтетики»
12:58
В ДТП на трассе в Тихвинском районе погибли погибли два человека
10:01
В Бокситогорске 4-летний мальчик выпал из окна
09:48
Роскомнадзор будет фильтровать реестр провайдеров хостинга
09:18
Какими онкозаболеваниями страдают петербуржцы?
08:30
Продается клуб «Грибоедов»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержали очередных поджигателей покрышек

Во Фрунзенском районе задержали очередных поджигателей покрышек

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали поджигателей покрышек во Фрунзенском районе Петербурга

Ранним утром минувшего воскресенья, 4 февраля 2024 года около 05 часов 35 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что в подъезде в доме 5 по Будапештской улице горят покрышки.
Прибывшие на место полицейские установили, что около 04 часов 10 минуь неизвестные подожгли в парадной покрышки и скрылись.
В медицинское учреждение из квартиры на первом этаже госпитализировали 76-летнего мужчину и 78-летнюю женщину.
Вчера вечером, 5 февраля около 18 часов 10 м инут сотрудники уголовного розыска возле дома 161 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих молодых людей - 18 и 25 лет.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ст.105 ч.2 УК РФ (покушение на убийство) и по ст.167 ч.2 УК РФ (повреждение чужого имущества).
Обоих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район поджог пожар
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-01-2024, 14:45
В Петербурге задержали двоих поджигателей покрышек
2-02-2024, 10:01
В Петербурге вновь совершены две попытки поджечь покрышки возле квартир
3-02-2024, 13:52
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже на аллее Поликарпова
17-01-2024, 12:45
В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной дома
5-09-2023, 13:42
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
10-01-2024, 13:06
Полиция Петербурга задержала ещё одного поджигателя покрышек

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
0
34
Сегодня, 13:10
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
0
41
Сегодня, 13:03
В Ленобласти в ДТП на трассе «Гатчина-Ополье» погиб водитель иномарки
0
149
Вчера, 12:58
В ДТП на трассе в Тихвинском районе погибли погибли два человека
Наверх