Во Фрунзенском районе задержали очередных поджигателей покрышек

Ранним утром минувшего воскресенья, 4 февраля 2024 года около 05 часов 35 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что в подъезде в доме 5 по Будапештской улице горят покрышки.

Прибывшие на место полицейские установили, что около 04 часов 10 минуь неизвестные подожгли в парадной покрышки и скрылись.

В медицинское учреждение из квартиры на первом этаже госпитализировали 76-летнего мужчину и 78-летнюю женщину.

Вчера вечером, 5 февраля около 18 часов 10 м инут сотрудники уголовного розыска возле дома 161 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих молодых людей - 18 и 25 лет.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ст.105 ч.2 УК РФ (покушение на убийство) и по ст.167 ч.2 УК РФ (повреждение чужого имущества).

Обоих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.