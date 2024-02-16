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Питерец.ру » Происшествия » В Шлиссельбурге задержали подозреваемого в грабеже

В Шлиссельбурге задержали подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в Шлиссельбурге

Днем 14 февраля 2024 года около 15 часов 25 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что в магазин в доме 2 по Красному проспекту в городе Шлиссельбург пришел прохожий и сообщил, что только что он был избит и ограблен неизвестными, которые отобрали у него мобильный телефон.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от неработающего 63-летнего местного жителя. Мужчина рассказал полицейским о том, что в квартире дома 15 по Малоневскому каналу его 33-летний знакомый в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил его и отобрал мобильный телефон и портмоне, в котором находились 260 рублей и две банковские карты.
Общая сумма материального ущерба составила 2 260 рублей.
Через час в квартире дома 15 по Малоневскому каналу сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 33-летнего местного жителя.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО грабеж
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