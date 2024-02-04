Накануне вечером, 3 февраля 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о драке в парадной дома 37 по проспекту Кирова города Луга.
Прибывшие в течении 15 минут на место происшествия полицейские в парадной задержали 39-летнего разнорабочего организации по оптовой торговле стройматериалами, подозреваемого в том, что на почве неприязненных личных отношений, применив физическую силу, отобрал мобильный телефон «Техно 10 С» у проживающей в доме там 39-летней женщины.
Мобильный телефон изъяли.
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91. УПК РФ,
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабёж).
В Луге задержали грабителя, похитившего мобильный телефон у женщины
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Лужского района Ленобласти задержали грабителя, похитившего мобильный телефон у женщины
Накануне вечером, 3 февраля 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о драке в парадной дома 37 по проспекту Кирова города Луга.
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