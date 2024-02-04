В Луге задержали грабителя, похитившего мобильный телефон у женщины

Накануне вечером, 3 февраля 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о драке в парадной дома 37 по проспекту Кирова города Луга.

Прибывшие в течении 15 минут на место происшествия полицейские в парадной задержали 39-летнего разнорабочего организации по оптовой торговле стройматериалами, подозреваемого в том, что на почве неприязненных личных отношений, применив физическую силу, отобрал мобильный телефон «Техно 10 С» у проживающей в доме там 39-летней женщины.

Мобильный телефон изъяли.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91. УПК РФ,

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабёж).