В Петербурге задержаны злодеи, которые у мужчины под угрозой ножа отобрали мобильный телефон

Вечером минувшего воскресенья около 17 часов 30 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 50-летнего местного жителя о том, что возле дома 20 по улице Стахановцев, в котором он проживает, двое неизвестных напали на него, избили, и под угрозой ножа отобрали мобильный телефон.

Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера около 14 часов 50 минут возле дома 21 по улице Ижорского Батальона в городе Колпино, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали одного из нападавших, 18-летнего неработающего жителя Фрунзенского района, а около 15 часов 00 минут возле дома 20 корпус 1 по Софийской улице задержали второго злоумышленника, 20-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Обоих подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Похищенный сотовый телефон изъят.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.