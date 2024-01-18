В Петербурге студент топором крушил банкоматы и автомобили

Накануне вечером, 17 января 2024 года около 20 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозерной неизвестный с топором разбивает банкоматы.
Незамедлительно прибывший на место происшествия наряд полиции в отделении банка, расположенного на первом этаже дома, обнаружили четыре поврежденных банкомата.
Спустя пару часов к полицейским поступило сообщение о том, что возле дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице неизвестный крушит топором стекла автомобилей.
На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль «Рено» с разбитыми лобовым и боковыми стеклами.
Спустя несколько минут, по горячим следам, возле дома 28 по Богатырскому проспекту наряд патрульно-постовой службы полиции задержал предполагаемого злоумышленника - 21-летнего студента 4 курса ВУЗа.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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