В Петербурге студент топором крушил банкоматы и автомобили

Накануне вечером, 17 января 2024 года около 20 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозерной неизвестный с топором разбивает банкоматы.

Незамедлительно прибывший на место происшествия наряд полиции в отделении банка, расположенного на первом этаже дома, обнаружили четыре поврежденных банкомата.

Спустя пару часов к полицейским поступило сообщение о том, что возле дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице неизвестный крушит топором стекла автомобилей.

На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль «Рено» с разбитыми лобовым и боковыми стеклами.

Спустя несколько минут, по горячим следам, возле дома 28 по Богатырскому проспекту наряд патрульно-постовой службы полиции задержал предполагаемого злоумышленника - 21-летнего студента 4 курса ВУЗа.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.