В Московском районе поймали подозреваемых в обмане пенсионерки

Накануне утром, 7 февраля 2024 года около 10 часов 30 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о мошеннических действиях в квартире дома 75 по Витебскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что проживающая по указанному адресу 87-летняя пенсионерка стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и в парадной своего подъезда передала неизвестному 500 тысяч рублей.

Через 15 минут возле дома, где проживает пенсионерка, наряд патрульно-постовой службы полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержал 32-летнего жителя Приморского края, а также 23-летнего местного жителя.

У них изъяли 700 тысяч рублей и мобильный телефон.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.