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Питерец.ру » Происшествия » На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий

На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга на складе 20-летнего рабочего насмерть придавило мебельными щитами.

Накануне утром, 13 февраля 2024 года около 09 часов к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что на территории складского помещения фирмы по производству мебели на 2-м Верхнем переулке разнорабочего придавило мебельными щитами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 08 часов 40 минут при расстановке деревянных паллетов с мебельной фурнитурой, в результате падения мебельных щитов погиб 20-летний разнорабочий фирты, проживавший на Васильевском острове. Официально он не был трудоустроен.

Полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. 

Источник: Конкретно.ру
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