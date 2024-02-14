На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий

Накануне утром, 13 февраля 2024 года около 09 часов к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что на территории складского помещения фирмы по производству мебели на 2-м Верхнем переулке разнорабочего придавило мебельными щитами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 08 часов 40 минут при расстановке деревянных паллетов с мебельной фурнитурой, в результате падения мебельных щитов погиб 20-летний разнорабочий фирты, проживавший на Васильевском острове. Официально он не был трудоустроен.

Полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.