Накануне поздним вечером около 22 часов 45 минут на 22 километре дороги «Петергоф - Кейкино», в Ломоносовсом районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя мотоциклом «Promax Sport 5-Seriec Lite» (в установленном порядке не зарегистрирован, владелец устанавливается), двигаясь по улице Комсомола при повороте на автодорогу не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 54-летнего жителя Санкт-Петербурга.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.
54-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен» в состоянии средней тяжести госпитализирована.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
58
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейскими проводится проверка по факту о ДТП в Ломоносовском районе, в котором погиб мотоциклист
Накануне поздним вечером около 22 часов 45 минут на 22 километре дороги «Петергоф - Кейкино», в Ломоносовсом районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя мотоциклом «Promax Sport 5-Seriec Lite» (в установленном порядке не зарегистрирован, владелец устанавливается), двигаясь по улице Комсомола при повороте на автодорогу не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 54-летнего жителя Санкт-Петербурга.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"