В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист

Накануне поздним вечером около 22 часов 45 минут на 22 километре дороги «Петергоф - Кейкино», в Ломоносовсом районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя мотоциклом «Promax Sport 5-Seriec Lite» (в установленном порядке не зарегистрирован, владелец устанавливается), двигаясь по улице Комсомола при повороте на автодорогу не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 54-летнего жителя Санкт-Петербурга.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

54-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен» в состоянии средней тяжести госпитализирована.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.