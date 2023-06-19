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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист

В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту о ДТП в Ломоносовском районе, в котором погиб мотоциклист

Накануне поздним вечером около 22 часов 45 минут на 22 километре дороги «Петергоф - Кейкино», в Ломоносовсом районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя мотоциклом «Promax Sport 5-Seriec Lite» (в установленном порядке не зарегистрирован, владелец устанавливается), двигаясь по улице Комсомола при повороте на автодорогу не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 54-летнего жителя Санкт-Петербурга.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.
54-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен» в состоянии средней тяжести госпитализирована.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП мотоциклы
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