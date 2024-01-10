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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове иномарка сбила курьера на велосипеде

На Васильевском острове иномарка сбила курьера на велосипеде

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с велокурьером на Васильевском острове

Накануне поздним вечером, 9 января 2024 года около 22 часов 00 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о ДТП на пересечении 12-й линии и Большого проспекта, в котором пострадал велосипедист.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что автомобиль «БМВ» под управлением 42-летнего водителя в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 21-летнего курьера службы доставки, управлявшего электровелосипедом.
В результате дорожно-транспортного происшествия курьер получил травмы и был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен в удовлетворительном состоянии.
Полицейскими проводится проверка обстоятельств ДТП.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров ДТП велосипеды
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