На Васильевском острове иномарка сбила курьера на велосипеде

Накануне поздним вечером, 9 января 2024 года около 22 часов 00 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о ДТП на пересечении 12-й линии и Большого проспекта, в котором пострадал велосипедист.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что автомобиль «БМВ» под управлением 42-летнего водителя в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 21-летнего курьера службы доставки, управлявшего электровелосипедом.

В результате дорожно-транспортного происшествия курьер получил травмы и был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен в удовлетворительном состоянии.

Полицейскими проводится проверка обстоятельств ДТП.