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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на трассе «Парголово-Огоньки» погиб пассажир иномарки

В ДТП на трассе «Парголово-Огоньки» погиб пассажир иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП на автодороге «Парголово-Огоньки»

Сегодня, 6 февраля 2024 года около 11 часов 45 минут к полицейским поступила информация о ДТП на 44-м километре трассы «Парголово-Огоньки».

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля «Пежо 308» не справился с управлением, совершил съезд с дороги влево по ходу движения с последующим наездом на снежный вал, дорожный знак и осветительную опору, после чего  машина  опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний пассажир «Пежо» скончался на месте.                                                                                                                                                  Водитель иномарки, как и два его пассажира, женщины 25 лет и 44 лет, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние водителя медики оценивают, как тяжелое.

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, 

Источник: ГУ МВД
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