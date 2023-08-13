В Калининском районе байкер на "Харлее" погиб въехав в бетонную стену

Сегодня днем около 12 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 29 корпус 3 по проспекту Мечникова произошло ДТП с мотоциклистом, в результате которого он погиб.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что погибший, 50-летний мужчина, управляя на гаражной территории мотоциклом "Харлей Дэвидсон", по неустановленной причине не справился с управлением и совершил въезд в бетонную стену.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.