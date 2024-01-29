Сегодня днем, 29 января 2024 года около 15 часов 30 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о хлопке в коридоре учебного заведения, расположенного по Казанской улице.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что ученик 6 класса пронес в школу страйкбольную гранату и вместе со своими друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре.
В результате инцидента никто не пострадал.
Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
В центре Петербурга в школе взорвалась страйкбольная граната
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полиция проводит проверку по инциденту в школе в Адмиралтейском районе
Сегодня днем, 29 января 2024 года около 15 часов 30 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о хлопке в коридоре учебного заведения, расположенного по Казанской улице.
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