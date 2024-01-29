В центре Петербурга в школе взорвалась страйкбольная граната

Сегодня днем, 29 января 2024 года около 15 часов 30 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о хлопке в коридоре учебного заведения, расположенного по Казанской улице.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что ученик 6 класса пронес в школу страйкбольную гранату и вместе со своими друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.