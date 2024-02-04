В ночном клубе "Фабрика" на Заневском проспекте девушка ударила своего оппонента стаканом в глаз

Накануне ранним утром, 3 февраля 2024 года около 05 часов 30 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что к ним в состоянии средней степени тяжести, с различными телесными повреждениями, в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали ранее судимого неработающего 43-летнего местного жителя, который, с его слов, был избит в клубе, в доме 38 по Заневскому проспекту.

Этой же ночью из клуба "Фабрика" наряд ОВО Росгвардии в отдел полиции из этого же клуба доставил местную 23-летнюю петербурженку.

Полицейские установили, что около 01 часа 00 минут в ходе внезапно возникшей ссоры, на фоне совместного распития спиртных напитков девушка ударила своего оппонента стаканом в правый глаз.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отношении подозреваемой избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.