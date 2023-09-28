В Агалатово задержали мужчину, ударившего ножом оппонента в кафе на Энгельса

Утром 24 сентября 2023 года около 07 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении от кафе, расположенного в доме 124 по проспекту Энгельса, с резаными ранами в состоянии средней степени тяжести 37-летнего мужчины.

Со слов потерпевшего, его ударил ножом неизвестный.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера ранним утром около 04 часов 00 минут в доме 12 по Приозерскому шоссе в деревне Агалатово в результате оперативно-розыскной информации по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний неработающий местный житель.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.