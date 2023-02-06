В Петербурге задержан подозреваемый за поножовщину

Накануне ночью около 01 часа 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что из квартиры, расположенной на проспекте Маршала Жукова дом 37-1, с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 38-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В этот же день сотрудниками полиции возле дома 98/1 по Ленинскому проспекту был задержан 24-летний гражданин сопредельного государства, который в ходе возникшего словесного конфликта ранил ножом своего оппонента. Решается вопрос об избрании меры пресечения.