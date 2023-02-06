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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый за поножовщину

В Петербурге задержан подозреваемый за поножовщину

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан подозреваемый за поножовщину в Красносельском районе

Накануне ночью около 01 часа 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что из квартиры, расположенной на проспекте Маршала Жукова дом 37-1, с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 38-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В этот же день сотрудниками полиции возле дома 98/1 по Ленинскому проспекту был задержан 24-летний гражданин сопредельного государства, который в ходе возникшего словесного конфликта ранил ножом своего оппонента. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ножевое ранение
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