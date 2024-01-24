В Пушкине задержан подозреваемый, в избиении соседа

В минувший понедельник, 22 января 2024 года к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что около 23 часов 40 минут от дома 52 по Железнодорожной улице в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, закрытыми переломами костей носа и ребра слева, левосторонним апикальным пневмотораксом госпитализировали 37-летнего неработающего жителя данного дома.

Со слов пострадавшего, около 21 часов 45 минут его избил сосед.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера утром, 23 января 2024 года около 11 часов 20 минут в квартире дома 52 по Железнодорожной улице оперативники задержали 46-летнего неработающего, соседа пострадавшего.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.