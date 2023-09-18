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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержан мужчина, избивший оппонента в баре на проспекте Энгельса

В Колпино задержан мужчина, избивший оппонента в баре на проспекте Энгельса

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан подозреваемый в избиении в баре на проспекте Энгельса

В минувшую субботу около 11 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила из больницы телефонограмма о том, что около 06 часов 25 мнут от дома 134 по проспекту Энгельса в тяжелом состоянии со следами побоев госпитализирован 35-летний петербуржец.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Вчера ранним утром около 05 часов 00 минут в Колпино, возле дома 2 по бульвару Трудящихся, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 40-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в том, что 16 сентября около 05 часов 20 минут, находясь в баре на проспекте Энгельса, во время внезапно возникшего конфликта нанес телесные повреждения своему оппоненту.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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