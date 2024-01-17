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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной дома

В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной дома

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной жилого дома

Ранее сообщалось о том, что вечером 14 января 2024 года около 18 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что около 17 часов 00 минут в парадной дома 22 корпус 1 по Парашютной улице двое подростков избили и ограбили ее 15-летнего сына, после чего с места происшествия скрылись.
Подростка с телесными повреждениями госпитализировали, и после оказания медпомощи отпустили домой.
Вчера вечером, 16 января 2024 года около 17 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Приморскому району Петербурга по подозрению в причастности к этому преступлению возле дома 41 по Приморскому проспекту задержали двоих подростков, 15 и 14 лет.
Следователями возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Похищенное частично изъято.
Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район грабеж
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