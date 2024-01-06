В Петербурге задержали подростка, ограбившего мужчину на Литейном проспекте

Вечером 30 декабря 2023 года, около 16 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 40-летний петербуржец с заявлением о том, что около 02 часов 30 минут возле дома 31 по Литейному проспекту его избили, похитили мобильный телефон «Айфон 14 Про» и 100 000 рублей.

Общий ущерб составил 215 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Вчера вечером, 5 января 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 1 Б по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 16-летнего подростка.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.