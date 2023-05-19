В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин

17 мая 2023 года около 09 часов 40 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от директора продовольственного магазина на Лермонтовском проспекте, 48, о том, что двое неизвестных открыто похитили с прилавка товар на сумму 7 073 рубля, избили попытавшегося их задержать администратора и с места происшествия скрылись.

Администратора магазина госпитализировали в одну из городских больниц и после оказания медпомощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (разбой).

Вчера около 13 часов 55 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к данному преступлению полицейские задержали 18-летнего жителя Адмиралтейского района.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к задержанию второго злоумышленника.