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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин

В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Адмиралтейского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

17 мая 2023 года около 09 часов 40 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от директора продовольственного магазина на Лермонтовском проспекте, 48, о том, что двое неизвестных открыто похитили с прилавка товар на сумму 7 073 рубля, избили попытавшегося их задержать администратора и с места происшествия скрылись.
Администратора магазина госпитализировали в одну из городских больниц и после оказания медпомощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (разбой).
Вчера около 13 часов 55 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к данному преступлению полицейские задержали 18-летнего жителя Адмиралтейского района.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Приняты меры к задержанию второго злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
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