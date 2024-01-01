В Петербурге задержали двоих поджигателей покрышек

Накануне ранним утром, 31 декабря около 04 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о пожаре в парадной дома 5 корпус 1 по улице Будапештской: горела автомобильная покрышка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на первом этаже возле лифта неизвестный поджег автопокрышку, и парадную заволокло дымом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день около 20 часов 00 минут по местам проживания сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении поджога по «горячим следам» задержали двоих 16-летних подростков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Обоих злоумышленников поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.