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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих поджигателей покрышек

В Петербурге задержали двоих поджигателей покрышек

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала двоих 16-летних подростков, поджигателей покрышек

Накануне ранним утром, 31 декабря около 04 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о пожаре в парадной дома 5 корпус 1 по улице Будапештской: горела автомобильная покрышка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на первом этаже возле лифта неизвестный поджег автопокрышку, и парадную заволокло дымом.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день около 20 часов 00 минут по местам проживания сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении поджога по «горячим следам» задержали двоих 16-летних подростков.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Обоих злоумышленников поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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