В Кировском районе задержали грабителя

19 июня 2023 года около 14 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 58-летнего петербуржца о том, что около 14 часов 30 минут в парадной дома 15 по улице Козлова неизвестный, применив физическую силу, вырвал у него из рук рюкзак с личными вещами и с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем около 13 часов 00 минут возле дома 30 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 34-летний петербуржец.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.