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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержали грабителя

В Кировском районе задержали грабителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Кировского района задержан подозреваемый в грабеже

19 июня 2023 года около 14 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 58-летнего петербуржца о том, что около 14 часов 30 минут в парадной дома 15 по улице Козлова неизвестный, применив физическую силу, вырвал у него из рук рюкзак с личными вещами и с места происшествия скрылся. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем около 13 часов 00 минут возле дома 30 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 34-летний петербуржец. 

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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