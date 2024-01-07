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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали злоумышленников, ограбивших мужчину на автобусной остановке

В Колпино задержали злоумышленников, ограбивших мужчину на автобусной остановке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемых в грабеже на автобусной остановке в Колпино

Накануне ночью, 6 января 2024 года около 01 часа 20 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 40-летний сантехник коммунальной службы. Мужчина сообщил полицейским о том, что накануне, 5 января 2024 года, около 22 часов 20 минут, на автобусной остановке напротив дома 56 по Заводскому проспекту в Колпино двое неизвестных, применив физическую силу, похитили у него сумку с документами, банковскими картами и планшетом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
В этот же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Колпино были задержаны подозреваемые в нападении, местные жители 31 и 50 лет. Похищенное изъято.
Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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