В Колпино задержали злоумышленников, ограбивших мужчину на автобусной остановке

Накануне ночью, 6 января 2024 года около 01 часа 20 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 40-летний сантехник коммунальной службы. Мужчина сообщил полицейским о том, что накануне, 5 января 2024 года, около 22 часов 20 минут, на автобусной остановке напротив дома 56 по Заводскому проспекту в Колпино двое неизвестных, применив физическую силу, похитили у него сумку с документами, банковскими картами и планшетом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В этот же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Колпино были задержаны подозреваемые в нападении, местные жители 31 и 50 лет. Похищенное изъято.

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.