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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков

В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Ломоносовского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние дети

Накануне вечером около 16 часов 50 минут, на 32 километре дороги «Анташи-Ропша-Красное село» в Ломоносовском районе Ленобласти 29-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Кадди», при выполнении маневра разворота с обочины не убедился в безопасности, и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 21140» под управлением 19-летнего водителя.
В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «ВАЗ», 15 и 17 лет, с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение.
Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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