В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков

Накануне вечером около 16 часов 50 минут, на 32 километре дороги «Анташи-Ропша-Красное село» в Ломоносовском районе Ленобласти 29-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Кадди», при выполнении маневра разворота с обочины не убедился в безопасности, и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 21140» под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «ВАЗ», 15 и 17 лет, с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение.

Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.