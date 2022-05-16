В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП

Вчера днем около 15 часов на 631 км автодороги «Россия» 62-летний пенсионер, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», при перестроении с правого ряда в левый, совершил касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении, автомобилем «Даф 95 ХФ» с полуприцепом под управлением 65-летнего водителя. После этого «Митсубиси» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Киа Серато», под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП водитель «Митсубиси» и его 69-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, а 49-летний пассажир «Митсубиси», водитель и 42-летний пассажир «Киа» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.