Во фрунзенском районе в ДТП пострадали два человека

Накануне вечером около 16 часов 00 минут возле дома 162 по Лиговскому проспекту 37-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген поло", поворачивая налево, совершил столкновение с двигающимся по встречной полосе и поворачивающим тоже налево автомобилем "Рено Логан", под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "Рено Логан", 2004 и 2008 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.