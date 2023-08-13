ента новостей

11:53
В Калининском районе автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста
11:43
В Красногвардеском районе пенсионерка перевела мошенника почти 6,3 млн рублей
11:29
Во фрунзенском районе в ДТП пострадали два человека
02:30
4-й тур РПЛ: «Ростов» и «Краснодар» выиграли, «Локомотив» сыграл вничью, «Рубин» идёт ко дну
21:32
«Ленинградец» потерпел первое в истории клуба домашнее поражение в первой лиге: гол Ильи Рубцова принёс победу «Шиннику»
21:14
Российская шахматистка Полина Шувалова с поражения начала матч 1/4 финала Кубка мира в Баку, Александра Горячкина и Ян Непомнящий свои партии свели вничью
01:28
СКА выпустил в продажу «наборные» абонементы на сезон – 2023/2024: нужно будет посетить минимум 16 матчей
23:25
Футбольный «Спартак» потерпел фиаско в Екатеринбурге в начавшемся 4-м туре РПЛ, победный гол забил румынский легионер «Урала» Биквалфи
20:14
Непомнящий, Карлсен и Дуда пробились в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а вот Накамура, Свидлер и Есипенко выбыли из турнира
16:05
В Петербурге задержали подростка ограбившего 84-летнюю пенсионерку
15:33
В Ленобласти задержали активных участников драки на Пугаревском карьере
15:30
МФЦ Петербурга передали гуманитарную помощь Мариуполю
13:20
В Выборге благоустроили Сад скульптур
13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
13:00
В Ленобласти 2-летнюю девочку укусила собака породы алабай
12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
12:48
В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов
12:39
В Петербурге задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве
12:36
В Петербурге на чердаке дома обнаружили пистолет
10:02
В Калининском районе 15-летний подросток выпал с общего балкона 14 этажа
09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
22:35
Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала
22:10
Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
19:46
На съезде с КАД произошло смертельное ДТП
16:12
Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»
16:06
В Петербурге открылся Китайский визовый центр
15:59
В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому
15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во фрунзенском районе в ДТП пострадали два человека

Во фрунзенском районе в ДТП пострадали два человека

0
16
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП во Фрунзенском районе

Накануне вечером около 16 часов 00 минут возле дома 162 по Лиговскому проспекту 37-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген поло", поворачивая налево, совершил столкновение с двигающимся по встречной полосе и поворачивающим тоже налево автомобилем "Рено Логан", под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП двое  пассажиров автомобиля "Рено Логан", 2004 и 2008 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-05-2023, 12:59
В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей
4-08-2023, 21:49
В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
12-12-2022, 12:31
В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей
15-06-2023, 15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
22-03-2023, 12:32
В ДТП на Ветеранов пострадали два человека
21-05-2023, 10:59
В Калининском районе в ДТП пострадал 14-летний подросток

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:53
В Калининском районе автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста
0
20
Сегодня, 11:29
Во фрунзенском районе в ДТП пострадали два человека
0
174
11-08-2023, 13:12
В Ленобласти иномарка сбила 14-летнего подростка на скутере
0
145
11-08-2023, 12:51
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
Наверх