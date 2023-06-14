В Тихвине в ДТП со скутером пострадали двое подростков

Накануне поздним вечером около 22 часов 35 минут возле дома 1 по проезду им. Моисеенко в городе Тихвин 16-летний подросток, управляя скутером "Хонда Дио" не справился с управлением и совершил опрокидывание скутера.

В результате ДТП водитель скутера с различными травмами в состоянии легкой степени тяжести, и пассажир скутера с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.