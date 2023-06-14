Накануне поздним вечером около 22 часов 35 минут возле дома 1 по проезду им. Моисеенко в городе Тихвин 16-летний подросток, управляя скутером "Хонда Дио" не справился с управлением и совершил опрокидывание скутера.
В результате ДТП водитель скутера с различными травмами в состоянии легкой степени тяжести, и пассажир скутера с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Тихвине в ДТП со скутером пострадали двое подростков
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Опубликовал: Anton78
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Полиция Тихвинского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали дети
Накануне поздним вечером около 22 часов 35 минут возле дома 1 по проезду им. Моисеенко в городе Тихвин 16-летний подросток, управляя скутером "Хонда Дио" не справился с управлением и совершил опрокидывание скутера.
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