В лобовом ДТП под Киришами пострадали восемь человек

Накануне поздним вечером около 23 часов 15 минут на 232 километре трассы «Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово» 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с едущим во встречном направлении автомобилем «Хонда СР-В», под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда СР-В», его 41-летняя жена, 13-летний сын, и 66-летняя женщина - пассажир в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» в состоянии средней степени тяжести, а также его пассажиры: 16-летняя девушка в тяжелом состоянии, двое подростков 14 и 16-лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются