В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков

Вчера днем около 14 часов 20 минут возле дома 119/1 по Ленинградской улице 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «ГАЗ 232554» и двигаясь от улицы Благодатной в сторону улицы Новостроек, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Шкода Октавия», что повлекло еще два последующих столкновения с попутно двигавшимися впереди автомобилями «Фольксваген Поло» и «ГАЗ 330202».

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло», два мальчика 9 и 14 лет, с различными повреждениями и травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в одну из детских городских больниц.

Виновник ДТП за этот и предыдущий год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.