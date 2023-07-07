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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков

В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Ленинградской улице, в котором пострадали двое несовершеннолетних 

Вчера днем около 14 часов 20 минут возле дома 119/1 по Ленинградской улице 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «ГАЗ  232554» и  двигаясь от улицы Благодатной в сторону улицы Новостроек, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Шкода Октавия», что повлекло еще два последующих столкновения с попутно двигавшимися впереди автомобилями «Фольксваген Поло» и «ГАЗ 330202».

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло», два мальчика 9 и 14 лет, с различными повреждениями и травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в одну из детских городских больниц. 

Виновник ДТП за этот и предыдущий год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза. 

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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