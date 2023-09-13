В Петербурге полицейские пресекли деятельность группы лжеремонтников, обманывавших пенсионеров

В Петербурге сотрудники УУР Главка задержали участников организованной группы, под видом ремонтных работ занимавшейся обманом пенсионеров.

В июле 2022 года в Петербурге была зарегистрирована серия мошенничеств: под видом сотрудников муниципальных пожарных служб злоумышленники убеждали пенсионеров заменить оборудование, якобы, неисправное, или выполнить иные работы, составляя фиктивные договоры об оказании услуг, цены на которые были сильно завышены.

18 петербуржцев в возрасте от 68 до 87 лет отдали лжемастерам 1 750 000 рублей.

Схему организовал 33-летний житель Казани; на территории Петербурга он вовлек в нее трех сообщников.

Каждый из которых был «руководителем офиса».

По всем фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ.

Все "руководители, а также 12 участников - исполнителей, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.