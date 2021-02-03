В Петербурге полицейские раскрыли серию преступлений в отношении пенсионеров

Как ранее сообщалось, в марте 2020 года сотрудники полиции задержали трех граждан, подозреваемых в ряде преступлений в отношении пенсионеров. Полицейские установили, что противоправная схема злоумышленников состояла в хищении денежных средств с банковских карт граждан: они приходили домой к пенсионерам под видом работников пенсионного фонда и под разными предлогами забирали банковские карты, а затем подменяли ее на фальшивую, в последствии снимая с настоящей все средства.

В результате проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления уголовного розыска петербургского главка установлены очередные эпизоды преступной деятельности троих соучастников. По версии полиции, на счету злоумышленников 13 преступлений – краж и мошенничеств, совершенных по аналогичной схеме, в Василеостровском, Приморском, Московском и Адмиралтейском районах города. Общий ущерб составил более 3,7 миллиона рублей. Самая маленькая сумма, которую им удалось похитить – 50 тысяч рублей, а самая большая – около 1 миллиона рублей. Данные преступления были совершены в период с июня 2019 по март 2020 года.

Уголовные дела объединены по всем фактам объединены в одно производство части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемые продолжают оставаться под стражей, а сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех фактам преступной деятельности указанных лиц.