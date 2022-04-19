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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские пресекли деятельность очередной финансовой «пирамиды»

В Петербурге полицейские пресекли деятельность очередной финансовой «пирамиды»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала троих участников организованной группы, которая под видом потребительского кооператива похищала деньги граждан

Экономическая полиция задержала троих участников организованной группы, которая под видом потребительского кооператива похищала деньги граждан.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГУ МВД России пресекли деятельность организованной группы, члены которой под видом кредитного потребительского кооператива принимали от граждан денежные средства и похищали их.

По данным полиции мошенническая схема начала работать в 2016 году, злоумышленники обманывали граждан вплоть до декабря 2020 года.

Как установило следствие, возглавлял кооператив 37-летний петербуржец. Помогали ему в обмане клиентов его 30-летняя сожительница, а также еще две женщины, 37 и 39 лет, и 39-летний мужчина. Аферисты позиционировали себя как кредитный кооператив, который принимает от граждан денежные средства под проценты и выдает займы гражданам и юридическим лицам. В действительности поступающие денежные средства похищались. Для приема клиентов в Петербурге было открыто семь офисов в различных районах города, в том числе на Невском проспекте.

За это время своей незаконной деятельности злоумышленники похитили денежные средства более 260 граждан на сумму свыше 107 миллионов рублей.

По фактам противоправной деятельности финансовой «пирамиды» следователями ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники экономической полиции задержали женскую половину организованной группы. Сожительница председателя кооператива была заключена под стражу, двум другим участницам были избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и запрета определенных действий. Организатор аферы и его сообщник от следствия скрылись. Им заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В минувшее воскресенье сотрудники экономической полиции в Приморском районе задержали скрывавшегося председателя кооператива. Розыск последнего участника организованной группы продолжается.

Источник: ГУ МВД
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