В Петербурге задержали банду лжесантехников

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления уголовного розыска Главка установили и задержали членов организованной преступной группы, участники которой занимались обманом пожилых граждан.

Организатором банды лжесантехников является ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница Красносельского района Петербурга. Вместе с ней задержали еще четверых активных участников организованной группы: 51-летняя женщина, занимавшаяся непосредственно «обзвоном» пенсионеров, 40-летний гражданин сопредельного государства и двое жителей Красносельского района, 36 и 46 лет, исполнявшие роли «сантехников» и «ремонтников», а также забиравшие у пенсионеров деньги под видом «менеджеров».

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: представившись сотрудниками технических служб, проникали в квартиры жильцов и под угрозой возникновения коммунальных аварий уговаривали их заменить действующие элементы бытовых коммуникаций или выполнить иные ремонтные работы. Практически всегда такие «работы» приводили к повреждению действующих коммунальных сетей дома, а ремонт либо вовсе не выполнялся, либо не был доделан до конца.

В настоящий момент установлены 5 пожилых петербуржцев, пострадавших от рук мошенников: три жительницы Приморского района, 83, 84 и 89 лет, две из которых являются блокадницами, 76-летняя жительница Фрунзенского района и 82-летняя жительница Московского района, блокадница. Всего у старушек было выманено более 3,5 миллионов рублей. Больше всего от рук лжесантехников пострадала 83-летняя жительница дома 50/1 по Богатырскому проспекту, блокадница, ветеран труда, являющаяся инвалидом III группы. Она отдала мошенникам 2,3 миллиона рублей.

По всем фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Задержанным членам организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.