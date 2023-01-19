В Петербурге полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков

Пресечена деятельность преступной группы, участники которой специализировались на распространении наркотических средств и психотропных веществ.

Задержаны двое граждан сопредельного государства в возрасте 36 и 37 лет. У них изъяли наркотические средства «гашиш», «марихуана» и «амфетамин». Общий вес изъятых веществ составил около 700 гр.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.