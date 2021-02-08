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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны лжебизнесмены, обманывавшие пенсионеров

В Петербурге задержаны лжебизнесмены, обманывавшие пенсионеров

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские Санкт-Петербурга задержали лжебизнесменов, обманывавших пенсионеров

По предварительным данным, злоумышленники действовали по одной схеме. Подходили на улице к пожилым людям, представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь провести операции с переводом финансов. Незнакомцы сообщали, что якобы у них возникли проблемы с поставкой крупной партии товара, и в связи с тем, что они иностранцы, выполнить денежные транзакции им не удается, их деньги в банке не принимают. Аферисты убеждали пенсионеров снять все накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них денег отдавали билеты так называемого банка приколов.

«На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тысяч рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые, 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец города Астрахани, были задержаны. Полицейские установили их причастность к еще двум аналогичным фактам мошенничества, совершенным в городе Выборге Ленинградской области. По данным следствия, фигуранты похитили более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей – у 79-летнего мужчины», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным управлением УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга и Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников, а также всех фактов криминальной деятельности задержанных», - добавила Ирина Волк.


Источник: ГУ МВД
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