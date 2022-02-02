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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу наркосбытчиков

В Петербурге задержали группу наркосбытчиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность организованной группы по сбыту наркотиков

В минувший понедельник в период с 16 часов 30 минут до 19 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны 4 участника организованной группы в возрасте от 24 до 43 лет. Злоумышленники долгое время осуществляли незаконный сбыт наркотического средства «метадон» с использованием мессенджера «Телеграм». В состав организованной группы входили: организатор, два оператора и закладчик. Полицейские в ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружили и изъяли более 100 граммов наркотического средства «метадон» и около 0,15 грамма наркотического средства «гашиш».

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ.

Все злоумышленники задержаны на основании 91 статьи УПК РФ. Трое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

Источник: ГУ МВД
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