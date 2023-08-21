Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево

Накануне ночью около 00 часов 10 минут возле дома 4 по Школьной улице в поселке Дзержинского, в Лужском районе Ленобласти 21-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия, его 20-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.