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Питерец.ру » Происшествия » Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево

Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП в Лужском районе Ленобласти

Накануне ночью около 00 часов 10 минут возле дома 4 по Школьной улице в поселке Дзержинского, в Лужском районе Ленобласти 21-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и совершил наезд на дерево.
От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия, его 20-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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