В Ленобласти произошло смертельное ДТП

Вчера ночью около 02 часов 50 минут на 12 километре автодороги "Гатчина − Ополье" 24-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Поло», не справился с управлением и врезался в снежный вал с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате произошедшего ДТП 16-летняя пассажирка указанной автомашины в состоянии средней тяжести госпитализирована в медицинское учреждение, а 21-летний мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.