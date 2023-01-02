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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка

В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Pixabay
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с участием 2-летнего ребёнка в Петродворцовом районе

Вчера вечером около 19 часов 00 минут возле дома 119 по Санкт-Петербургскому шоссе в городе Петергоф 27-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при осуществлении обгона не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.В результате ДТП 2-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, а 37-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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