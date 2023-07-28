В Ленобласти водитель «Лифана» погиб после тарана опоры ЛЭП

Сегодня ночью около 00 часов 20 минут возле дома 16 по улице Полевой в СНТ «Заклинское» в Лужском районе Ленинградской области 63-летний пенсионер, управляя автомобилем «Лифан», по неустановленной причине не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на опору ЛЭП.

B результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.