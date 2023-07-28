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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Лифана» погиб после тарана опоры ЛЭП

В Ленобласти водитель «Лифана» погиб после тарана опоры ЛЭП

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49
Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП в Лужском районе

Сегодня ночью около 00 часов 20 минут возле дома 16 по улице Полевой в СНТ «Заклинское» в Лужском районе Ленинградской области 63-летний пенсионер, управляя автомобилем «Лифан», по неустановленной причине не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на опору ЛЭП.
B результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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