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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория

В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория

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Опубликовал: Anton78
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В Киришском районе Ленинградской области ликвидирована подпольная нарколаборатория

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения профилактической операции «МАК» ликвидирована подпольная нарколаборатория, оборудованная в одном из частных домов Кусинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области.
При обыске изъято 751,8 грамма готовых наркотических средств, оборудование, лабораторная посуда, средства защиты органов дыхания и 18 канистр прекурсоров.
ГСУ ГУ МВД РФ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район наркотики
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