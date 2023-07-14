В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения профилактической операции «МАК» ликвидирована подпольная нарколаборатория, оборудованная в одном из частных домов Кусинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области.

При обыске изъято 751,8 грамма готовых наркотических средств, оборудование, лабораторная посуда, средства защиты органов дыхания и 18 канистр прекурсоров.

ГСУ ГУ МВД РФ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.