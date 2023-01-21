В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев

В минувший четверг сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красносельскому району г. СПб пресечена деятельность преступной группы, участники которой специализировались на распространении наркотических средств и психотропных веществ контактным способом.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 2 ранее судимых граждан, 1988 и 1992 г.

У задержанных изъято наркотическое средство гашиш и марихуана, общим весом около 2 150 гр.

Возбуждены сразу 2 уголовные дела по ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения – арест.

Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности граждан.