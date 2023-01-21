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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев

В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев

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54
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции пресечена деятельность наркоторговцев в Красносельском районе

В минувший четверг сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красносельскому району г. СПб пресечена деятельность преступной группы, участники которой специализировались на распространении наркотических средств и психотропных веществ контактным способом.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 2 ранее судимых граждан, 1988 и 1992 г.

У задержанных изъято наркотическое средство гашиш и марихуана, общим весом около 2 150 гр.

Возбуждены сразу 2 уголовные дела по ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения – арест.
Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности граждан.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район наркотики
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